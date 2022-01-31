Рост смертности в Башкирии по итогам 2021 года составил 11%

В Башкирии за 2021 год скончались более 66,3 тыс. человек, что на 10,9% больше, чем в 2020-м Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Башкирии за 2021 год скончались более 66,3 тыс. человек, что на 10,9% больше, чем в 2020-м (59,8 тыс.). Уровень младенческой смертности снизился на 7,2%: в течение прошедших 12 месяцев умерли 220 детей, не достигших годовалого возраста (в 2020-м было 237). Об этом 28 января сообщили в Росстате.

Число родившихся в 2021 году оказалось на 4,5% меньше, чем годом ранее: 39,3 тыс. против 41,1 тыс. Естественная убыль населения в республике составила 27 тыс. человек.

За прошлый год в регионе выросло количество браков и разводов – на 19,5% и на 14,6% соответственно. Отношения узаконили 23 тыс. пар, развелись – 16,7 тыс.