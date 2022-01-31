Мальчик из Башкирии, потерявший кисти рук, стал блогером и подружился с Дзюбой

Мальчик получил травму летом 2021 года Фото: https://www.instagram.com/ilnaz_officaial/

10-летний Ильназ, потерявший кисти рук из-за удара током, завел блог и подружился с знаменитыми футболистами.

Напомним, что трагедия произошла летом 2021 года в Туймазинском районе Башкирии. Мальчик играл в футбол с друзьями рядом с трансформаторной будкой. В один момент он дотронулся до железного корпуса, который оказался под напряжением. Повреждения были такими, что ребенку пришлось ампутировать кисти рук в Уфе.

Тем не менее, сейчас мальчик стремится вернуться к нормальной жизни. В январе к нему приезжал спортивный блогер, который рассказал о его случае общественности. Узнав, что Ильназ получил травму во время игры в футбол, к нему решили обратиться известные в мире этой игры люди. Ему уже передали теплые пожелания игроки Артем Дзюба, Константин Марадишвили, Георгий Джикия и комментатор Нобель Арустамян. Также футболисты пригласили мальчика на домашние игры своих команд.

Сам Ильназ завел блог в Инстаграме, в котором рассказывает о своей жизни и играет в компьютерные игры.