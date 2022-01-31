Полиция получила результат вскрытия собаки, которую якобы изнасиловали в Салавате

Волонтеры считают, что Жулю могли изнасиловать

Полицейские Башкирии получили результаты вскрытия собаки Жули, которую якобы изнасиловали в Салавате.

Напомним, что жуткая история произошла в Башкирии в середине января. Жительница Салавата Дарья рассказала о загадочной гибели собаки, которая жила у нее на передержке. Девушка отпустила собаку на свободный выгул, после чего животное на какое время пропало. Позже собаку в полубессознательном состоянии нашли у подъезда дома. Просмотрев камеры видеонаблюдения зооволонтеры выяснили, что в подъезд ее занес некий мужчина. Также появилась информация о том, что незнакомец мог надругаться над животным – у собаки якобы были повреждены половые органы. Спустя некоторое время Жуля умерла, а ее тело отдали на медицинскую экспертизу.

28 января стало известно, что полицейские получили результаты вскрытия собаки. Благодаря им можно будет узнать, из-за чего умерла собака и совершали ли над ней акт насилия.

- Результат вскрытия готов! На следующей неделе будет приниматься решение о возбуждении уголовного дела! Нам результат пока не сообщили, - рассказали волонтеры, которые требуют привлечь мужчину, занесшего еще живую Жулю в подъезд дома.