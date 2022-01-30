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Спорт30 января 2022 15:03

«Салават Юлаев» проголосовал за продолжение сезона КХЛ во время Игр в Пекине

Но лига приняла решение о паузе
Рустем АХУНОВ
Рустем АХУНОВ
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"Салават Юлаев" был готов продолжить сезон КХЛ во время Олимпийских игр

"Салават Юлаев" был готов продолжить сезон КХЛ во время Олимпийских игр

Фото: Рустем АХУНОВ

В руководстве «Салавата Юлаева» были готовы продолжить сезон КХЛ во время паузы из-за Олимпиады.

В КХЛ сложилась крайне непростая ситуация. Сперва часть команд ушли на карантин из-за вспышек болезней, а затем началась подготовка к Олимпийским играм. Лига потеряла как минимум несколько недель в спланированном заранее расписании. В конце января в лиге провели среди клубов опрос – готовы ли они продолжить сезон во время паузы на олимпиаду. 16 из 24 команд КХЛ выступили против такой инициативы. Команды договорились доигрывать сезон после Олимпийских игр. Решение о том, как будут продолжаться сезон КХЛ будет принято в феврале.

Портал «Бизнес-онлайн» сообщает, что с форматом продолжения игр во время паузы согласилось руководства уфимского «Салавата Юлаева». Примечательно, что при этом главная финская тройка команды участвует в Играх. По всей видимости, для игр в КХЛ «Салават Юлаев» планировал привлекать остальные клубы вертикали – «Торос» и «Толпар».

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