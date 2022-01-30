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Общество30 января 2022 12:57

В последний день января в Башкирии ожидается мокрый снег

Синоптики поделились прогнозом погоды на понедельник
Рустем АХУНОВ
Рустем АХУНОВ
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В Башкирии ожидается теплая и снежная погода

В Башкирии ожидается теплая и снежная погода

Завтра, 31 января, в Башкирии ожидается снег и теплая погода.

Последние дни Башкирию накрыло по-настоящему зимней погодой. Ночью столбики термометров опускались до -25 градусов, а днем теплело лишь до -15. Но уже скоро все изменится.

По данным Башгидромета, завтра, 31 января, в Башкирии ожидается теплая и снежная погода. Днем воздух прогреется до 0 градусов, а ночью похолодает до -9. В отдельных районах возможны заморозки до -14. Возможен мокрый снег и гололедица на дорогах.

В Уфе также ожидается теплая погода, а вот сильных снегопадов не прогнозируется. Температура воздуха ночью и днем зависнет на отметке в -5 градусов.

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