В последний день января в Башкирии ожидается мокрый снег

В Башкирии ожидается теплая и снежная погода

Завтра, 31 января, в Башкирии ожидается снег и теплая погода.

Последние дни Башкирию накрыло по-настоящему зимней погодой. Ночью столбики термометров опускались до -25 градусов, а днем теплело лишь до -15. Но уже скоро все изменится.

По данным Башгидромета, завтра, 31 января, в Башкирии ожидается теплая и снежная погода. Днем воздух прогреется до 0 градусов, а ночью похолодает до -9. В отдельных районах возможны заморозки до -14. Возможен мокрый снег и гололедица на дорогах.

В Уфе также ожидается теплая погода, а вот сильных снегопадов не прогнозируется. Температура воздуха ночью и днем зависнет на отметке в -5 градусов.