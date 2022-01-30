«Милая девочка, а пишет такое!» молодая жена Радика Юльякшина стала жертвой травли

Жена Радика Юльякшина стала жертвой травли Фото: https://www.instagram.com/_izi__official/

Жена Радика Юльякшина Инзиля рассказала о том, что стала жертвой травли со стороны школьницы.

Супруга известного артиста выложила комментарий, в котором с аккаунта некой школьницы ее поливают грязью. Если упростить комментарий девочки, то Инзилю обвиняют в том, что она стала пафосной из-за звездного мужа. Подписчица предположила, что Радик превратил бывшую няню в «человека».

- У меня нет слов. Какие у нас дети теперь. Такая милая девочка, а пишет такие слова. Есть вариант, что это написала ее мама. Но меня бы за такое наказали так, что я бы потом не смогла на **** (ягодицах) смирно сидеть. Ужасно! – рассказала Инзиля.

Ранее мы писали о том, как началась история любви Радика и его жены.