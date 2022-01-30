В больницах Башкирии остаются 194 больных коронавирусом

В Башкирии растет количество больных коронавирусом Фото: GLOBAL LOOK PRESS

По данным на 30 января в больницах Башкирии находятся 194 пациента с коронавирусом.

Последней статистикой по распространению коронавируса в Башкирии поделились в местном Минздраве. По данным пресс-службы медицинского ведомства, только за последние сутки вирус был выявлен у 852 человек – это новый антирекорд за 2022 год.

Примечательно, что в больницах республики медицинскую помощь получают 194 пациента с ковидом. 44 из них – в тяжелом состоянии. Эти цифры говорят о том, новой волне характерна более сильная заразность и при слабо выраженных симптомах. Амбулаторную медицинскую помощь получают 5 431 человек.

За последние сутки в республики зафиксировано 13 новых смертей от ковида. Таким образом, печальное число погибших от коронавируса в регионе увеличилось до 4 739 случаев смерти.

Прививку от коронавируса в Башкирии сделали 2 199 122 человека. Ревакцинироваться успели 302 772 жителя Башкирии.