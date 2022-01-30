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Общество30 января 2022 10:20

В помощь медикам Уфы чиновники выделили 45 автомобилей

Транспорт будет развозить врачей
Рустем АХУНОВ
Рустем АХУНОВ
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Медикам Уфы выделили 45 дополнительных автомобилей

Медикам Уфы выделили 45 дополнительных автомобилей

Мэр Уфы Греков рассказал, что город выделил 45 автомобилей в помощь медикам столицы.

В Башкирии уже вторую неделю наблюдается непростая ситуация с количеством больных в амбулаториях. Главный врач уфимской поликлиники №50 рассказала, что количество больных увеличилось в 3,5 раза.

29 января мэр Уфы Сергей Греков рассказал, что городская администрация выделила медработникам 45 автомобилей. Еще столько же медучреждения получат в следующий понедельник.

Также глава администрации попросил уфимцев с понимаем относиться к изменениям режима работы поликлиник. Теперь прием в них будет вестись с 7.30 до 22.00 часов.

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