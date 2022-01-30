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Происшествия30 января 2022 9:24

Вахтовичка из Башкирии воткнула в ревнивого мужа нож

Женщину грозит до десяти лет тюрьмы
Рустем АХУНОВ
Рустем АХУНОВ
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Жительница Кумертау напала на мужа с ножом

Жительница Кумертау напала на мужа с ножом

28 января жительница Кумертау порезала ревнивого мужа ножом.

В пресс-службе МВД Башкирии сообщили, что конфликт между супругами начался во время застолья 28 января. Женщина в скором времени должна была уехать на заработки в Москву. Ее ревнивому мужу это не понравилось и начал ее ругать. Ссора переросла в драку.

Готовившая еду женщина схватила нож и ударила им супруга в грудь. После этого она сама вызвала на место медиков.

В МВД Башкирии по факту нанесения тяжелого вреда здоровью возбудили уголовное дело. Подозреваемой грозит до десяти лет тюремного заключения.

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