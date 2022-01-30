В Башкирии путана обманула доверчивого клиента Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Белорецке 38-летний мужчина стал жертвой обманувшей его проститутки.

В пресс-службе МВД Башкирии сообщили подробности странной истории. 38-летний местный житель (студент!) решил воспользоваться услугами проститутки. Мужчина нашел подходящую особу и связался с ней. Незнакомка предложила клиенту заплатить аванс в размере 108 тысяч рублей. Доверчивый мужчина опрометчиво согласился на такие условия. Естественно, что после получения такой суммы путана перестала выходить на связь. Расстроенный студент обратился в полицию.

Также в МВД сообщили об уфимке, которая сама перевела мошенникам 1,4 миллиона рублей. Жулики убедили ее перевести деньги на «безопасный счет».