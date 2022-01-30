Жители Салавата и Стерлитамака продолжают жаловаться на подозрительный запах

Жители Башкирии продолжают жаловаться на качество воздуха Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жители Салавата и Стерлитамака продолжают жаловаться на странный запах в воздухе.

В Салавате и Стерлитамаке продолжаются проблемы, связанные с качеством воздуха. 29 января местные жители в соцсетях жалуются на странный запах, похожий на аммиак. От него у граждан, якобы, першит в горле и болит голова.

В Минэкологии объяснили, что выездная лаборатория ведомства провела отборы качества атмосферного воздуха. Жителям пообещали дать ответ о его качестве до 3 февраля.

Напомним, что ранее в воздухе Стерлитамака выявили превышение предельно допустимой концентрации по аммиаку и сероводороду. Заборы проводились с 21 по 24 января. Среди возможных источников загрязнения назвали объекты нефтепереработки, нефтехимии и теплоэнергетики.