Из-за ковида в Башкирии увеличивают число медиков в «красных зонах» поликлиник

В Башкирии растет число медиков, которые работают в «красных зонах» Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Главврач уфимской поликлиники №50 Гульнара Мустафина рассказала, что в амбулаториях республики увеличивают количество медиков.

В Башкирии растет заболеваемость коронавирусом. За субботу, 29 января, опасный вирус выявили у 710 человек – это новый антирекорд с ноября прошлого года. Разумеется, что в таких условиях существенно выросла нагрузка на первичное медицинское звено. Главврач поликлиники №50 Гульнара Мустафина во время брифинга Минздрава республики рассказала, что количество пациентов за последние две недели, конкретно в ее лечебном заведении, выросло в 3.5 раза.

Мустафина также сообщила, что в столичных поликлиниках увеличивается количество медиков, работающих в «красных зонах». Также увеличивается число пунктов, где пациенты могут сдать ПЦР-тест на коронавирус.