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Общество30 января 2022 4:59

Привитых от ковида школьников Башкирии будут освобождать от занятий

Детям дадут перенести вакцинирование в спокойной обстановке
Рустем АХУНОВ
Рустем АХУНОВ
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Привитых школьников из Башкирии будут освобождать от уроков

Привитых школьников из Башкирии будут освобождать от уроков

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Привитым от коронавируса школьникам из Башкирии будут давать как минимум один выходной день.

Напомним, что в Башкирии началась вакцинация подростков от 12 до 18 лет. Ребята смогут защититься от ковида при помощи специальной детской вакцины «Спутник М». Детская прививка, как и взрослая, является добровольной.

На прошедшем брифинге Минздрава республики, на котором обсуждали распространения Омикрона, рассказали, что привитых детей будут освобождать от занятий. После прививки школьники смогут пропустить как минимум один день – это время им дадут для того, чтобы перенести возможные побочные эффекты в домашних условиях.