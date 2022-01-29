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Общество29 января 2022 17:16

В Башкирии на месте бывшего угольного разреза создадут туристический комплекс за 75 млн рублей

В рамках проекта будет создано 10 рабочих мест
Захар ЯКОВЛЕВ
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Фото: Алексей ОВЧИННИКОВ

В башкирском Кумертау на на месте бывшего угольного разреза создадут туристический комплекс «Эко-парк».

Как рассказала замминистра экономического развития и инвестиционной политики республики Екатерина Кликунова, объект будет включать в себя экопарк и глэмпинг. Комплекс будет способствовать привлечению новых инвестиций и повышению качества услуг туристского продукта в регионе.

В проект, который планируется реализовать в течение 2021-2027 годов, инвестор готов вложить более 75 миллионов рублей. В рамках данной инициативы будет создано 10 рабочих мест.

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