В Башкирии на месте бывшего угольного разреза создадут туристический комплекс за 75 млн рублей

Фото: Алексей ОВЧИННИКОВ

В башкирском Кумертау на на месте бывшего угольного разреза создадут туристический комплекс «Эко-парк».

Как рассказала замминистра экономического развития и инвестиционной политики республики Екатерина Кликунова, объект будет включать в себя экопарк и глэмпинг. Комплекс будет способствовать привлечению новых инвестиций и повышению качества услуг туристского продукта в регионе.

В проект, который планируется реализовать в течение 2021-2027 годов, инвестор готов вложить более 75 миллионов рублей. В рамках данной инициативы будет создано 10 рабочих мест.