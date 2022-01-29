В Башкирии в конце января аномально потеплеет до нуля градусов

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Башкирии погода 31 января ожидается аномально теплой. Это следует из прогноза, которым недавно поделились специалисты Башгидромета.

В понедельник ночью ожидается небольшой снег, местами – умеренный. Днем ожидаются мокрые осадки. В некоторых районах республики следует ожидать гололед, налипание мокрого снега на деревья и провода. Автомобилистам следует быть осторожными: на дорогах прогнозируются снежные накаты и гололедица.

Ветер в этот день будет южный, юго-восточный умеренный. Ночью будет вполне комфортная температура воздуха – -4,-9°. Однако днем, если верить прогнозу синоптиков, будет еще теплее: столбики термометров поднимутся до 0,-5°.