В Уфе после нападения своры собак на мальчика отловили 12 бродячих животных

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В Уфе после нападения стаи собак на школьника отловили 12 бродячих животных. Подробности рассказала пресс-служба мэрии башкирской столицы.

Инцидент произошел вчера, 28 января, на улице Айской. После этого служба по отлову безнадзорных животных и сотрудники администрации Кировского района провели совместные рейды, в ходе которых удалось отловить 12 бродячих собак.

Чиновники отмечают, что собак отлавливали посредством гуманных способов с помощью инъекций со снотворным. После поимки животных, как правило, подвергают первичному ветеринарному осмотру, обработке от паразитов, вакцинации, стерилизации или кастрации.