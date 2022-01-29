Фото: МЧС по Башкирии

В Башкирии следователи заинтересовались ДТП, в котором погиб 14-летний мальчик и пострадала 6-летняя девочка. Об этом рассказали сотрудники регионально Следкома.

ДТП произошло на шоссе Мелеуз-Федоровка. На трассе столкнулись автомобили «Шевроле Нива» и «Лада Калина». В салонах обоих машин находились четыре человека, среди них – двое детей.

В результате ЧП погиб 14-летний мальчик. Также пострадала шестилетняя девочка, она была госпитализирована в Мелеузовскую центральную районную больницу.

Сотрудники Мелеузовского межрайонного следственного отдела направили ходатайство прокурору района о передаче материалов уголовного дела по факту ДТП из органов внутренних дел в следственный отдел для дальнейшего расследования и принятия процессуального решения.