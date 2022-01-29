В Башкирии поликлиники и лаборатории переходят на усиленный режим работы

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В Башкирии поликлиники и лаборатории по проведению ПЦР-анализов переходят на усиленный режим работы. Такое решение было принято на сегодняшнем совещании оперативного штаба республики.

Министр здравоохранения региона заявил, что те, кто заражаются штаммом «омикрон» часто переносят инфекцию бессимптомно или в легкой форме. Таким пациентам не требуется госпитализация, поэтому в настоящее время основная нагрузка приходится на поликлиники.

В итоге было принято решение о том, что с 31 января с понедельника по воскресенье поликлиники будут принимать пациентов с 7:30 до 22:00.

Также Забелин сообщил, что лаборатории по проведению ПЦР-анализов теперь будут работать круглосуточно. Кроме того, прием пациентов для сдачи данного анализа теперь будет вестись с 7:30 до 19:30.

– Доставку медицинских образцов на анализы в лаборатории мы увеличили с одного раза в сутки до трех, чтобы оперативнее информировать пациентов о результатах исследований, – подчеркнул министр.

Напомним, в Башкирии вновь побит антирекорд по суточной заболеваемости COVID-19. За минувшие 24 часа коронавирусом заразилось 710 жителей республики.