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Происшествия29 января 2022 11:47

В Башкирии в ДТП погиб 14-летний мальчик и пострадала 6-летняя девочка

Инцидент произошел на шоссе Мелеуз-Федоровка
Захар ЯКОВЛЕВ
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Фото: МЧС по Башкирии

Фото: МЧС по Башкирии

Сегодня днем, 29 января, в Мелеузовском районе Башкирии в жуткой аварии пострадали двое детей. Подробности рассказала пресс-служба регионального МЧС.

ДТП произошло на шоссе Мелеуз-Федоровка. На дороге столкнулись автомобили «Шевроле Нива» и «Лада Калина». В салонах обоих машин находились четыре человека, среди них – двое детей.

Как рассказала прес-служба ГИБДД по Башкирии, в результате инцидента погиб 14-летний мальчик, сын водителя «Лады». Также пострадала шестилетняя девочка (тоже находилась в «Калине» во время ДТП), она была госпитализирована в Мелеузовскую центральную районную больницу.

Сотрудники ГИББД в настоящее время уточняют все детали произошедшей трагедии.