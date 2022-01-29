В Башкирии в ДТП погиб 14-летний мальчик и пострадала 6-летняя девочка

Фото: МЧС по Башкирии

Сегодня днем, 29 января, в Мелеузовском районе Башкирии в жуткой аварии пострадали двое детей. Подробности рассказала пресс-служба регионального МЧС.

ДТП произошло на шоссе Мелеуз-Федоровка. На дороге столкнулись автомобили «Шевроле Нива» и «Лада Калина». В салонах обоих машин находились четыре человека, среди них – двое детей.

Как рассказала прес-служба ГИБДД по Башкирии, в результате инцидента погиб 14-летний мальчик, сын водителя «Лады». Также пострадала шестилетняя девочка (тоже находилась в «Калине» во время ДТП), она была госпитализирована в Мелеузовскую центральную районную больницу.

Сотрудники ГИББД в настоящее время уточняют все детали произошедшей трагедии.