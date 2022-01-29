В Уфе в ДТП на проспекте разбились две молодые девушки

Фото: ГИБДД по Башкирии

Вчера около полуночи, 28 января, на уфимском проспекте Салават Юлаева произошла авария, в которой пострадали две молодые девушки. Подробности инцидента рассказали сотрудники Госавтоинспекции башкирской столицы.

Как следует из предварительных данных, 19-летняя девушка, управляя «Ford Focus», двигалась по проезду в сторону улицы Луганская и наехала на электрическую опору, в результате чего автомобиль опрокинулся.

19-летняя девушка и 18-летняя пассажирка «Форда» получили различные травмы, их госпитализировали. К счастью, увечья оказались несерьезными, и после оказания медицинской помощи обоих отпустили домой.

Правоохранители установили, девушка водительского удостоверения не получала, и потому не имела права управлять автомобилем. За это она привлечена к административной ответственности.

В настоящее время полицейские ведут по случившемуся разбирательство.