В Башкирии из-за дефицита фельдшеров закрылось 19 ФАПов

Фото: Олег УКЛАДОВ

В Башкирии 19 ФАПов закрылось ввиду нехватки фельдшеров. Это выяснилось в ходе проверки Контрольного управления главы республики.

Выяснилось, что из 151 введенных в эксплуатацию в 2019–2020 годах фельдшеро-акушерских пунктов 19 оказалось закрытыми. Причина в дефиците фельдшеров, и потому в настоящее время некоторые села и деревни по совместительству обслуживают специалисты из близлежащих населенных пунктов.

Глава Башкирии выразил обеспокоенность данной ситуацией. Он поручил администрациям района в течение месяца привлечь фельдшеров для работы в ФАПах на постоянной основе. Также руководитель республики дал указание региональному правительству проработать дополнительные меры поддержки медиков, приезжающих работать в сельскую местность.