В Башкирии в результате ДТП с участием грузовика пострадал 8-летний ребенок

Фото: ГИБДД по Башкирии

Вчера днем, 28 явнваря, в Иглинском районе Башкирии произошла авария с участием грузовика, в которой пострадал восьмилетний ребенок. Подробности инцидента рассказала пресс-служба ГИБДД по республике.

Как сообщили сотрудники ведомства, ДТП случилось на шоссе Самара-Уфа-Челябинск. 37-летний житель Уфы, находясь за рулем ВАЗ-21099, не справился с управлением и столкнулся с грузовой машиной «Renault Premium», которым управлял 41-летний петербуржец.

В результате случившегося пострадал восьмилетний сын водителя ВАЗа. Он получил травмы, его госпитализировали.

В настоящее время по случившемуся ведется разбирательство.