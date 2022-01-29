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Общество29 января 2022 6:28

В уфимском Затоне зафиксировали превышение ПДК вредных веществ

Ранее местные жители жаловались на едкий химический запах
Захар ЯКОВЛЕВ
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Фото: Алексей БУЛАТОВ

В уфимском микорайоне Затон специалисты зафиксировали превышение ПДК загрязняющих веществ. Информацию сообщила пресс-служба Минэкологии Башкирии.

26 января жители уфимского микрорайона пожаловались на едкий химический запах. Горожане оставили свои обращения под публикацией главы Башкирии Радия Хабирова в социальных сетях. Специалисты взяли пробы атмосферного воздуха по улице Загитова, 9. Результаты исследований показали превышение ПДК этилбензола и триметилбензола.

Потенциальными источниками загрязнения воздуха специалисты регионального министерства экологии называют находящиеся недалеко от Уфы промышленные предприятия.