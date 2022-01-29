В Башкирии предстал перед судом предприниматель, устроивший в разгар пандемии массовый розыгрыш

Фото: Neftekamsk NEWS

В башкирском Нефтекамске осудили предпринимательницу, устроившую в разгар пандемии розыгрыш.

Конкурс прошел 11 октября в одном магазинов Нефтекамска. Организаторы разыгрывали автомобиль, и желающие получить заветный приз, коих собралось несколько сотен, устроили настоящую давку.

В связи со случившимся было возбуждено дело об административном правонарушении. Было установлено, магазин не обеспечил условия, предупреждающие распространение СOVID-19 в соответствии с санитарными правилами. Собравшийся народ не соблюдал социальную дистанцию, находились на месте розыгрыша без средств индивидуальной защиты, а их общее количество превысило 500 человек.

В итоге индивидуального предпринимателя признали виновной в совершении административного правонарушения по статье за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения. Ей был назначен штраф в размере 50 тысяч рублей.