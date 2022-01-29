В Уфе ремонт старого арочного моста начнется уже в марте 2022 года

Фото: vk.com/vasimov.marat

В Уфе капитальный ремонт старого арочного моста через реку Белую начнется уже в 1 марта 2022 года. Об этом в своих социальных сетях рассказал председатель городского совета башкирской столицы Марат Васимов.

По словам чиновника, несмотря на закрытие моста на время реконструкции, в плане загруженности на южном въезде в Уфу ничего не изменится. Это произойдет благодаря тому, что функции выезда на себя возьмет построенный недавно мост-вставка, а въезда – мост 1991 года – на нем дополнительно будет функционировать реверсивный светофор.

Председатель горсовета заявил, что работы по капитальному ремонту старого арочного моста планируется завершить к августу 2024 года.