Две коммунальные службы Уфы несколько месяцев на платили зарплату 132 работникам

Деньги на зарплаты нашлись после иска прокурора Фото: Михаил ФРОЛОВ

Две коммунальные службы Демского района Уфы выплатили 132 работникам более 5,4 млн рублей задолженности по зарплатам. Об этом 28 января сообщили в УФССП.

Как уточнили в ведомстве, муниципальные предприятия не платили своим сотрудникам несколько месяцев. Тогда коммунальщики обратились за помощью к прокурору – тот в свою очередь обратился с иском в суд, который вынес решение о взыскании зарплат. Суммы задолженностей варьировались от 6 до 122 тыс. рублей. Руководители обеих компаний в итоге полностью погасили задолженности.