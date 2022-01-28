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Общество28 января 2022 14:35

Две коммунальные службы Уфы несколько месяцев на платили зарплату 132 работникам

Долг превысил 5 млн рублей
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
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Деньги на зарплаты нашлись после иска прокурора

Деньги на зарплаты нашлись после иска прокурора

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Две коммунальные службы Демского района Уфы выплатили 132 работникам более 5,4 млн рублей задолженности по зарплатам. Об этом 28 января сообщили в УФССП.

Как уточнили в ведомстве, муниципальные предприятия не платили своим сотрудникам несколько месяцев. Тогда коммунальщики обратились за помощью к прокурору – тот в свою очередь обратился с иском в суд, который вынес решение о взыскании зарплат. Суммы задолженностей варьировались от 6 до 122 тыс. рублей. Руководители обеих компаний в итоге полностью погасили задолженности.

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