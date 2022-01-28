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Происшествия28 января 2022 12:22

В Бирске под арест взяли 29-летнего мужчину, зверски избившего продавщицу

Против него возбуждено уголовное дело о разбое
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
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скриншот с видео камеры наблюдения

скриншот с видео камеры наблюдения

В башкирском городе Бирске заключили под стражу 29-летнего мужчину, который зверски избил продавщицу магазина, чтобы похитить 10 тыс. рублей. Против грабителя возбудили уголовное дело о разбое. Об этом 28 января сообщило региональное МВД.

По уточненным данным, мужчина зашел в магазин утром 26 января под предлогом погреться. Затем он попросил продавщицу открыть холодильник со спиртным. Та нажала на соответствующую кнопку, однако дверца, как утверждал злоумышленник, не открывалась. Он попросил женщину подойти и посмотреть в чем дело. Стоило ей только приблизиться, тот на нее набросился и стал бить кулаками и ногами по голове.

Избив женщину, грабитель забрал из кассы порядка 10 тыс. рублей, а затем скрылся. Пострадавшая получила травму головы и была госпитализирована. Полицейские нашли разбойника в тот же день в одном из населенных пунктов Балтачевского района.

Пока ведется расследование по делу, обвиняемый будет сидеть в СИЗО.

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