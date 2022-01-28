В Башкирии 4-летняя девочка чуть не задохнулась, проглотив подвеску

Рентгеновский снимок // фото: Минздрав РБ

В башкирском городе Кумертау 4-летняя девочка едва не задохнулась, проглотив подвеску. Врачи смогли помочь ребенку без хирургического вмешательства. Об этом 28 января сообщил региональный Минздрав.

Мать с девочкой обратились в больницу 26 января. Женщина рассказала, что ее дочь проглотила подвеску и стала задыхаться.

Рентген показал, что подвеска достаточно большая: она перекрыла пищевод и сдавливала трахею. Украшение имело выпирающие края, из-за которых оно зацепилось за ткани и не могло пройти в желудок.

– Гипоксия нарастала, родители ребенка были в ужасе, персонал в напряжении. Больница вызвала из дома ЛОР-врача Рината Нигматуллина и анестезиолога Марата Хасанова. Было принято решение провести трахеостомию, – передали в министерстве.

Хирургическое вмешательство в итоге не потребовалось – врачи самостоятельно смогли извлечь подвеску из пищевода, и ребенка отпустили домой. Бригаде врачей за оперативную помощь пообещали вручить премию.