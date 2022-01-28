В Башкирии от COVID-19 скончались более 4,7 тыс. человек

В Башкирии растет число госпитализированных с COVID-19

В Башкирии с начала пандемии от COVID-19 скончались 4 709 человек. За последние сутки инфекция стала причиной смерти для 14 пациентов. Об этом сегодня, 28 января, сообщил региональный Минздрав.

Коронавирус был подтвержден еще у 570 жителей. Всего на территории республики зарегистрировано более 129,5 тыс. случаев инфицирования.

Переболели ковидом в Башкирии свыше 119,7 тыс. человек, 326 из них были выписаны в течение минувших 24 часов.

Прямо сейчас носителями инфекции являются 5 116 жителей региона: 4 911 лечатся дома, 205 лежат в инфекционных госпиталях (51 пациент находится в тяжелом состоянии, двое подключены к аппаратам ИВЛ).

Полностью завершили вакцинацию в Башкирии 2,19 млн человек (необходимо 2,48 млн).