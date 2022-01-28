Помидоры подорожали на 9%, капуста - почти на 6% Фото: Олег ЗОЛОТО

В Башкирии за неделю подорожали морковь, капуста и помидоры. Башстат сравнил цены на прилавках за 14 и 21 января. Данные были опубликованы 27-го числа.

Средняя стоимость помидоров в республике сейчас составляет около 160 рублей за 1 кг – за семь дней они подорожали на 9,8%. Цена за капусту составляет 54 руб. (+5,8% за неделю), за морковь – почти 39 руб. (+5,4%).

Из подешевевших продуктов аналитики отмечают фруктово-ягодные консервы для детского питания (434 руб. за 1 кг: -2,1%), шоколадные конфеты (315 руб.: -2,7%) и куриные яйца (78 руб. за 10 шт.: -3,3%).

27 января на заседании в парламенте министр торговли Башкирии назвал причины роста цен на продовольствие.