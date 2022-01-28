На Башкирию надвигается оттепель

К 1 февраля дневная температура воздуха в Башкирии составит -1, -2 градуса Фото: Иван ВИСЛОВ

В Башкирии в конце января-начале февраля ожидается оттепель. Температура воздуха приблизится к нулевой отметке. Об этом изданию ura.ru 27 января сообщил метеоролог Александр Шувалов.

Потепление в республике прогнозирует и Госкомитет РБ по ЧС. По данным экстренного ведомства, днем 31 января столбики термометров покажут -6, -9° (ночью -5 -14°), а 1 февраля поднимутся до отметок в -1°, -2° (-3, -5°). Первый день последнего месяца зимы прогнозируется снежным и ветреным – порывы будут достигать 15 метров в секунду.