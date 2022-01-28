В Уфе 27-летнюю девушку зажало в салоне легковушки при массовом ДТП с двумя грузовиками

фото: УГЗ по Уфе

Вечером 27 января в Уфе произошло ДТП с четырьмя автомобилями: двумя грузовиками и легковушками. В аварии пострадала 27-летняя девушка – ее зажало в салоне одной из машин. Об этом сообщили в городской ГИБДД и Управлении гражданской защиты.

По данным дорожной полиции, авария случилась около девяти часов вечера. На трассе Уфа-Оренбург в сторону аэропорта 38-летний водитель Freightliner въехал в попутную Suzuki SX-4, которая после удара врезалась в Shacman SX3318. Последний столкнулся с Kia Rio.

В ДТП травмы получил только один человек – 27-летняя девушка, управлявшая Suzuki. Ее зажало в салоне легковушки. Оттуда ее вытащили спасатели и пожарные МЧС. После этого пострадавшую горожанку госпитализировала скорая помощь.