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Происшествия28 января 2022 8:37

В Уфе 27-летнюю девушку зажало в салоне легковушки при массовом ДТП с двумя грузовиками

Скорая помощь доставила ее в больницу
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
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фото: УГЗ по Уфе

фото: УГЗ по Уфе

Вечером 27 января в Уфе произошло ДТП с четырьмя автомобилями: двумя грузовиками и легковушками. В аварии пострадала 27-летняя девушка – ее зажало в салоне одной из машин. Об этом сообщили в городской ГИБДД и Управлении гражданской защиты.

По данным дорожной полиции, авария случилась около девяти часов вечера. На трассе Уфа-Оренбург в сторону аэропорта 38-летний водитель Freightliner въехал в попутную Suzuki SX-4, которая после удара врезалась в Shacman SX3318. Последний столкнулся с Kia Rio.

В ДТП травмы получил только один человек – 27-летняя девушка, управлявшая Suzuki. Ее зажало в салоне легковушки. Оттуда ее вытащили спасатели и пожарные МЧС. После этого пострадавшую горожанку госпитализировала скорая помощь.

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