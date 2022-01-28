В Уфе студентов целого колледжа полностью перевели на дистант

Ближайшую неделю студенты будут учиться дистанционно Фото: Мария ЛЕНЦ

Сегодня, 28 января, стало известно, что Уфимский колледж предпринимательства, экологии и дизайна (УКПЭД) переходит на дистанционную форму обучения. Об этом «КП-Уфа» сообщили родители студентов. По их словам, все группы переводят на дистант как минимум на неделю. Решение о возобновлении занятий в очной форме будет приниматься позднее.

Как минимум на следующей неделе студенты УКПЭД будут обучаться дистанционно. Связано ли это с обнаружением очага коронавируса в стенах учебного заведения, неизвестно. Родителям не объяснили причины срочного закрытия колледжа. Однако ранее кураторы заявляли, что колледж перейдет на дистанционную форму обучения в том случае, если среди учащихся будут выявлены случаи заражения коронавирусом.

Напомним, ранее родители школьников по всей Башкирии просили перевести детей на дистанционку, а главный санитарный врач республики Анна Казак заявляла, что «семейные очаги» коронавирус приносят, в основном, дети из школ и колледжей.