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Общество28 января 2022 5:20

ГИБДД Башкирии объявила о массовых проверках водителей

Рейды пройдут на конкретном участке трассы Уфа-Оренбург
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
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Сотрудники ГИБДД проведут массовые проверки водителей на 22-м километре трассы Уфа-Оренбург

Сотрудники ГИБДД проведут массовые проверки водителей на 22-м километре трассы Уфа-Оренбург

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сегодня, 28 января, в Уфимском районе на 26 километре трассы Уфа-Оренбург сотрудники ГИБДД будут массово проверять водителей. Об этом сообщила региональная Госавтоинспекция.

В дорожной полиции отметили, что особое внимание в рейдах будет уделено выявлению пьяных водителей и других видов нарушений. В ГИБДД подчеркнули, что проверки необходимы для «поддержания порядка и обеспечения безопасности дорожного движения».

Неделей ранее сотрудники Госавтоинспекции проводили такие же массовые проверки на 222-м километре трассы Уфа-Оренбург.

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