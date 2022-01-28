ГИБДД Башкирии объявила о массовых проверках водителей

Сотрудники ГИБДД проведут массовые проверки водителей на 22-м километре трассы Уфа-Оренбург Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сегодня, 28 января, в Уфимском районе на 26 километре трассы Уфа-Оренбург сотрудники ГИБДД будут массово проверять водителей. Об этом сообщила региональная Госавтоинспекция.

В дорожной полиции отметили, что особое внимание в рейдах будет уделено выявлению пьяных водителей и других видов нарушений. В ГИБДД подчеркнули, что проверки необходимы для «поддержания порядка и обеспечения безопасности дорожного движения».

Неделей ранее сотрудники Госавтоинспекции проводили такие же массовые проверки на 222-м километре трассы Уфа-Оренбург.