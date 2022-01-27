В Башкирии осудят организаторов подпольной тюрьмы

Фото: СУ СК по РБ

В ближайшее время в Верховном суде Башкирии начнется процесс, где перед судом предстанет группа из 11 человек - их обвиняют в нескольких тяжких преступлениях. Среди прочего организаторов так называемого реабилитационного центра будут судить за похищения и незаконное лишение свободы.

По версии следствия, мужчины из Уфы и Стерлитамака в возрасте от 32 до 49 лет организовали самую настоящую незаконную тюрьму для наркозависимых людей. «Темница» находилась в селе Кармаскалы Стерлитамакского района республики.

Как рассказали в пресс-службе СКР по Башкирии, группа мужчин организовала что-то вроде реабилитационного центра по лечению от алкогольной, наркотической зависимости и игромании. Они даже создали юридическое лицо и арендовали частный дом для этих целей.

В действительности же они просто удерживали зависимых в доме, предварительно похищая их. Будущим узникам они представлялись сотрудниками правоохранительных органов, сажали в машину и увозили. Но если подобные сценарии одобрялись родственниками зависимых людей, то что творилось с ними в «незаконной тюрьме» - уже другая история.

Всего за время работы «реабилитационного центра» туда привезли 19 человек. В дальнейшем их освободили настоящие сотрудники полиции. Лечение зависимых сводилось к тому, что им запрещали общаться с родными, лишали их пищи и сна, отправляли в «карцер» за нарушения и просто держали там насильно, не давая выйти из дома.

На данный момент расследование уголовного дела в отношении организаторов подпольной тюрьмы завершено, скоро дело рассмотрит Верховный суд Башкирии.

Напомним, ранее на всю страну прогремела новость об обнаружении подпольной тюрьмы в Ленинградской области. «КП-Санкт-Петербург» подробно изучили эту историю и пришли к выводу, что это помещение могли подготовить к удержанию там зависимых жителей северной столицы.