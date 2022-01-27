В Уфе полицейские нашли и наказали тиктокера, записавшего ролик посреди оживленной автомагистрали

Фото: пресс-служба МВД по Башкирии

На днях жители Уфы заметили на дороге молодого человека в желтой накидке и нижнем белье, который вышел прямо на проезжую часть проспекта Октября и записывал там видео. Что то-то говорил на камеру и размахивал руками, находясь прямо в плотном потоке машин. Нарушителем оказался 26-летний парень, который снимал ролик для Тиктока.

Сотрудники уфимской полиции нашли молодого человека и оштрафовали его за нарушение правил дорожного движения. Его действия попали под статью административного кодекса «Нарушение Правил дорожного движения пешеходом или иным лицом, участвующим в процессе дорожного движения», сообщили в пресс-службе МВД по Башкирии.

Свою вину молодой человек признал и заявил об этом на камеру. Видео распространила пресс-служба башкирской полиции.

- Я вышел на проезжую часть, прошел возле машин и снял пару тиктоков. Считаю свой поступок очень неблагоприятным деянием, потому что я не подумал о безопасности своей жизни, безопасности других водителей. Вину свою в данном деянии признаю, в содеянном раскаиваюсь. Никому не рекомендую повторять мой поступок, потому что это небезопасно, - заявил тиктокер.