Студентка из Уфы обвинила в изнасиловании таксиста из Санкт-Петербурга

Изверга теперь разыскивают стражи порядка

На днях уроженка Уфы пришла в один из отделов полиции в Санкт-Петербурге и заявила, что могла стать жертвой изнасилования. По словам девушки, недавно она уснула в такси, находясь при этом в состоянии опьянения. А когда проснулась, то обнаружила, что с нее сняли нижнее белье.

Как сообщает телеканал РЕН ТВ со ссылкой на собственные источники в правоохранительных органах, студентка одного из вузов северной столицы заявила полицейским, что во время поездки она находилась в бессознательном состоянии и она предполагает, что таксист над ней надругался. Сейчас водителя разыскивают сотрудники петербургской полиции.