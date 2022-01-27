В Башкирии врачи спасли ребенка, проглотившего инородный предмет

Врачей, спасших малышку, премируют по указу главного врача Фото: Алексей БУЛАТОВ

Врачи районной больницы Кумертау спасли задыхающуюся девочку, которая проглотила подвеску. Все произошло накануне: в приемный покой прибежала испуганная женщина с 4,5-летней девочкой на руках и пожаловалась, что ее дочь проглотила подвеску и теперь задыхается.

Дежурившие хирурги Ильнур Вахитов, Бахтовар Бабаев и медсестра Наталья Васильева немедленно осмотрели ребенка и сделали рентген. На снимке было видно, как украшение острыми краями зацепилась за трахею и перекрыла пищевод. Все уже готовились к трахеотомии, но благодаря ловкости и умению медиков операции удалось избежать! Подвеску извлекли и отдали владельцу, а сами врачи продолжили дежурство. Утром на планерке главврач дал распоряжение премировать всех медиков, причастных к спасению ребенка.

Один из врачей припомнил ситуацию, когда ему уже пришлось спасать ребенка. Подросток проглотил иглу, и пришлось час искать ее среди желудочного сока и вытаскивать непременно за ушко, чтобы не зацепить слизистую желудка и кровеносные сосуды. В итоге иголку все же благополучно вытащили и вернули мальчику, настоятельно порекомендовав больше не зашивать носки ночью.