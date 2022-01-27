В Уфе обнаружили партию бобов с опасными личинками

Подкарантинная продукция была уничтожена
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В пункте пропуска аэропорта Уфы в ручной клади и багаже пассажиров из Таджикистана была обнаружена партия из 1,5 кг бобов с опасными личинками. Об этом 27 января сообщил башкирский Россельхознадзор.
– Изъятые сушеные белые бобы были направлены для исследований в испытательную лабораторию. Энтомологическая экспертиза выявила в бобовых живые личинки опасного карантинного объекта – зерновки, – передали в надзорном ведомстве.
Вся партия привезенной в Уфу подкарантинной продукции была уничтожена.