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Происшествия27 января 2022 11:41

В Уфе обнаружили партию бобов с опасными личинками

В продукции обнаружили зерновок
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
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Подкарантинная продукция была уничтожена

Подкарантинная продукция была уничтожена

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В пункте пропуска аэропорта Уфы в ручной клади и багаже пассажиров из Таджикистана была обнаружена партия из 1,5 кг бобов с опасными личинками. Об этом 27 января сообщил башкирский Россельхознадзор.

– Изъятые сушеные белые бобы были направлены для исследований в испытательную лабораторию. Энтомологическая экспертиза выявила в бобовых живые личинки опасного карантинного объекта – зерновки, – передали в надзорном ведомстве.

Вся партия привезенной в Уфу подкарантинной продукции была уничтожена.

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