Число умерших от COVID-19 в Башкирии приблизилось к 4,7 тыс. человек

В Башкирии за сутки было подтверждено более 500 случаев COVID-19 Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Башкирии от коронавируса за последние сутки скончались еще 14 пациентов. С начала пандемии жертвами инфекции стали 4 695 человек. Об этом сегодня, 27 января, сообщил региональный оперштаб.

Заболеваемость тем временем продолжает расти. Если накануне суточный прирост инфицированных достиг 421 жителя, то сегодня этот показатель вырос до 511. Всего в республике было подтверждено почти 130 тыс. случаев COVID-19.

Переболели коронавирусом в регионе 119,4 тыс. человек, 326 из них выписались по выздоровлению за минувшие 24 часа.