Жители уфимского Затона пожаловались Хабирову на едкий химический запах

Жители Уфы пожаловались на химический запах в Затоне Фото: Рустем АХУНОВ

Жители уфимского микрорайона Затон пожаловались на едкий химический запах, который стоял на улице накануне вечером, 26 января. Горожане оставили свои обращения под публикацией главы Башкирии Радия Хабирова в сцосетях.

– В районе 19-20 часов в Затоне на улицах Летчиков и Миловская стоит едкий запах какого-то газа – аж глаза слезятся (будто распылили целую цистерну дихлофоса), от которого кружится голова, детей тошнит. Прошу разобраться с ситуацией. Очень переживаю за здоровье детей и пожилых родственников, – написала уфимка

Помимо нее, жалобы оставили еще два местных жителя. На них откликнулась администрация Ленинского района, к которому относится Затон. Первый замглавы районной администрации пояснил, что в период с 19:26 по 21:20 в информационно-диспетчерский центр Управления гражданской защиты Уфы поступило 34 обращения по вопросу химического запаха на улицах Летчиков, Миловской и Загитова. Информация об этом была передана в региональные Управления Роспотребнадзора и Росприроднадзора, а также в Минэкологии. 27 января для проверки воздуха в Затон была направлена лаборатория Управления государственного аналитического контроля. На месте проведены отборы проб воздуха. Причина возникновения запахов устанавливается.

Напомним, ранее жители Кузнецовского затона Уфы пожаловались на мутную воду из-под крана.