Цена на сырое молоко в Башкирии за четыре месяца выросла на 50%

Цены на молоко продолжат расти Фото: Мария ЛЕНЦ

В Башкирии с сентября 2021 года по январь 2022-го цена на сырое молоко выросла на 50%. Об этом на заседании регионального парламента 27 января сообщил председатель Молочного союза Башкирии Ильдар Файзуллин.

– Если мы в августе еще покупали молоко за 22 рубля без НДС, то сегодня – это 33 рубля. Молоко, поставляемое на молочные заводы, обходится от 38 до 45 рублей. Мы в торговые сети поставляем молоко в пленке 3,2% жирности за 44-80 рублей, – отметил Файзуллин.

По его словам, перерабатывающие предприятия с октября по январь работают «практически на самом низком уровне рентабельности, а можно сказать, что и в убыток». Глава Союза пояснил, что такая ситуация возникла из-за введения маркировки молочной продукции с 1 сентября: «Наши предприятия на маркировку затратили 73 млн рублей. В год за покупку QR-кодов платим 46 млн рублей. В среднем один QR-код, если наносить его типографским способом, обходится от 1,2 до 1,7 руб. Это еще удорожание [продукции в магазинах] на 3%-5%».

Ильдар Файзуллин заключил, что, если так продолжится и дальше, цены на молоко будут подниматься, «как бы это не было прискорбно»: «В ноябре мы подняли цену на 6%, в декабре – еще на 5-6%. Но наша доходность не вернулась к августовской».