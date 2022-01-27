Среди родителей школьников в Уфе проводят опрос о вакцинации «Спутником М»

В Башкирию поступило 2,8 тыс. доз вакцины "Спутник М" Фото: Олег ЗОЛОТО

Среди родителей в Уфе начали проводить опрос о желании привить детей школьного возраста вакциной от COVID-19 «Спутник М». Как пояснили в мэрии 26 января, такой мониторинг необходим для того, чтобы понять, сколько доз дополнительно потребуется городу для иммунизации уфимцев от 12 до 17 лет.

Напомним, первая партия из 2,8 тыс. доз детской вакцины «Спутник М» поступила в Башкирию в начале текущей недели. Ее уже распределили по поликлиникам региона. Этот препарат представляет собой пятикратно облегченную версию прививки для взрослых «Спутник М».