Уфа
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Уфа
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Уфа
-20°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Здоровье27 января 2022 8:34

Среди родителей школьников в Уфе проводят опрос о вакцинации «Спутником М»

В мэрии пояснили, что это необходимо для того, чтобы понять, сколько доз прививки дополнительно потребуется для юных горожан
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
В Башкирию поступило 2,8 тыс. доз вакцины "Спутник М"

В Башкирию поступило 2,8 тыс. доз вакцины "Спутник М"

Фото: Олег ЗОЛОТО

Среди родителей в Уфе начали проводить опрос о желании привить детей школьного возраста вакциной от COVID-19 «Спутник М». Как пояснили в мэрии 26 января, такой мониторинг необходим для того, чтобы понять, сколько доз дополнительно потребуется городу для иммунизации уфимцев от 12 до 17 лет.

Напомним, первая партия из 2,8 тыс. доз детской вакцины «Спутник М» поступила в Башкирию в начале текущей недели. Ее уже распределили по поликлиникам региона. Этот препарат представляет собой пятикратно облегченную версию прививки для взрослых «Спутник М».