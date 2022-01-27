Парламенту Башкирии предложили запретить содержание свиней в личных хозяйствах

Убытки от разведения свиней в частных подворьях «в тысячи раз» превышают возможные доходы фермеров, считает председатель Союза производителей и переработчиков мяса Башкирии Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Председатель Союза производителей и переработчиков мяса Башкирии Виктор Фрейдлин предложил законодательно запретить содержание свиней в личных хозяйствах. Инициатива была озвучена на заседании регионального парламента 27 января.

По мнению Фрейдлина, убытки от разведения свиней в частных подворьях «в тысячи раз» превышают возможные доходы фермеров. В пример он привел ситуацию с очагом африканской чумы свиней, которая возникла в Стерлитамакском районе Башкирии – как раз на личном подсобном хозяйстве. По его словам, введенные в связи с этим ограничения скажутся на рынке и на росте цен на мясо.

– Три района [Башкирии: город Стерлитамак, Стерлитамакский и Аургазинский районы] сейчас закрыты [на карантин]. Это лишний пример тому, что нам не нужно поддерживать свиноводство в личных хозяйствах. Убытки от этого многократно – в тысячи раз – превышают некие доходы фермеров. Нужно принимать закон, что все свиноводы в Башкирии, которые содержат свинину в ЛПХ [личных подсобных хозяйствах], должны перейти на альтернативные виды животноводства, – заключил председатель Союза.