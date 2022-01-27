Объемы онлайн-продаж в Башкирии выросли в 4,6 раза по сравнению с допандемийным уровнем

Объем онлайн-продаж в 2021 году в Башкирии превысил 7 млрд рублей Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Объемы онлайн-продаж по итогам 2021 года в Башкирии выросли в 4,6 раза по сравнению с уровнем допандемийного 2019-го: 7,4 млрд рублей против 1,6 млрд соответственно. Об этом 27 января на заседании регионального парламента сообщил министр торговли республики Алексей Гусев.

– В 21-м году торговле пришлось продолжить реагировать на меняющиеся реалии в связи с распространением коронавируса. В первую очередь торговые сети продолжили работать по увеличению продажи через онлайн-сервисы. – сказал Гусев.

Общий оборот розничной торговли в Башкирии за 11 месяцев 2021 года составил 895,8 млрд рублей: 50,9% из этой суммы приходится на продукты, 49,1% – на непродовольственные товары.