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Общество27 января 2022 5:16

Элвин Грей вернулся в Россию после месячного отпуска

Первым делом музыкант отправился в Казань
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
Комментарии (2)Комментарии (2)(2)
фото: instagram.com // elvin_grey_music

фото: instagram.com // elvin_grey_music

Башкирский певец Радик Юльякшин (Элвин Грей) 26 января вернулся в Россию после месячного отпуска, который он провел вместе с супругой в Таиланде. Об этом артист сообщил на своей странице в инстаграме.

Сначала музыкант приземлился в Москве, откуда направился в Казань, где навестил свою мать. Юльякшин отметил, что отвык от российского холода.

фото: instagram.com // elvin_grey_music

фото: instagram.com // elvin_grey_music

– Вот такой вот диссонанс: с жары – резкий переход в холод. Я забыл, что носки нужно надеть, кроссовки, джинсы, куртку, – рассказал Грей.

Он отметил, что вскоре вернется в Уфу, а потом поедет по городам с концертным туром – он начнется 13 февраля.