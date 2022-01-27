Элвин Грей вернулся в Россию после месячного отпуска

фото: instagram.com // elvin_grey_music

Башкирский певец Радик Юльякшин (Элвин Грей) 26 января вернулся в Россию после месячного отпуска, который он провел вместе с супругой в Таиланде. Об этом артист сообщил на своей странице в инстаграме.

Сначала музыкант приземлился в Москве, откуда направился в Казань, где навестил свою мать. Юльякшин отметил, что отвык от российского холода.

фото: instagram.com // elvin_grey_music

– Вот такой вот диссонанс: с жары – резкий переход в холод. Я забыл, что носки нужно надеть, кроссовки, джинсы, куртку, – рассказал Грей.

Он отметил, что вскоре вернется в Уфу, а потом поедет по городам с концертным туром – он начнется 13 февраля.