Биатлонист Латыпов выложил фото из аэропорта перед полетом на Игры в Пекин

Биатлонист Латыпов вылетел в Пекин Фото: https://www.instagram.com/edlatypov/

Биатлонист Эдуард Латыпов поделился фотографией из аэропорта перед вылетом на Олимпийские игры в Пекин.

Судя по всему, 26 января вся сборная России по биатлону вылетела в китайский Пекин для подготовки к участию в Олипиаде. Спортсмен из Башкирии Эдуард Латыпов выложил фотографию из аэропорта Шереметьево.

- Буду рад соревноваться с лучшими спортсменами Мира и ощутить настоящий Олимпийский дух. Спорт без границ! – подписал снимок биатлонист.

Ранее Эдуард участвовал в этапе Кубка мира в итальянском Антхольце. Примечательно, что там выступал после перенесенного коронавируса.

Также спортсменов из Башкирии на Играх будут представлять шорт-трекист Семен Елистратов, бобслеисты Ростислав Гайтюкевич, Юлия Беломестных, скелетонист Александр Третьяков (все трое – в параллельном зачете), хоккеисты Анна Шибанова, Ольга Сосина, Мария Сорокина, Мария Печникова, Илона Маркова, Вероника Коржакова, Полина Лучникова (в запасном составе) и Александр Кадейкин (в запасном составе).