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Общество27 января 2022 3:46

Температура воздуха в Башкирии опустится до -25°

Погода решила преподнести ряд неприятных сюрпризов
Источник:kp.ru
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В Башкирии сегодня, 27 января, и завтра, 28 января, пообещали снежные накаты и гололедицу. Синоптики сообщили, что температура воздуха в регионе опустится до -25°.

Сегодня днем пообещали небольшой снег, однако жителям республики следует соблюдать осторожность из-за снежного наката и гололедицы. Ветер будет южный и довольно умеренный. Температура воздуха днем составит -5,-10°.

28 января местами пообещали небольшой снег. Ветер юго-восточный, восточный умеренный. Температура воздуха ночью -13,-18°, при прояснениях -20,-25°, днем -7,-12°.

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