Температура воздуха в Башкирии опустится до -25°

В Башкирии сегодня, 27 января, и завтра, 28 января, пообещали снежные накаты и гололедицу. Синоптики сообщили, что температура воздуха в регионе опустится до -25°.

Сегодня днем пообещали небольшой снег, однако жителям республики следует соблюдать осторожность из-за снежного наката и гололедицы. Ветер будет южный и довольно умеренный. Температура воздуха днем составит -5,-10°.

28 января местами пообещали небольшой снег. Ветер юго-восточный, восточный умеренный. Температура воздуха ночью -13,-18°, при прояснениях -20,-25°, днем -7,-12°.