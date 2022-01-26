В Башкирии пообещали ухудшение погодных условий

Госкомитет по ЧС в Башкирии предупредил, что в республике ожидается ухудшение погоды. По данным спасателей, переданных со ссылкой на Башкирское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 27 января будут неблагоприятные погодные условия.

В ведомстве предупредили об усилении ветра до 5-10 м/с, а также гололедице и снежном накате. Ночью и утром в регионе по прогнозу стоит ухудшение видимости до 1-2 км из-за снега.

Температура воздуха ночью -10,-15°, при прояснениях -18,-23°, днем -5,-10°.