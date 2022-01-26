Уфа
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Уфа
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Уфа
-20°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия26 января 2022 16:52

В Башкирии с признаками переохлаждения обнаружили мертвого мужчину

Незадолго до смерти пенсионер ушел из дома в неизвестном направлении
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
КомментироватьОставить комментарий(0)
Спустя некоторое время после пропажи пенсионера нашли мертвым с признаками переохлаждения

Спустя некоторое время после пропажи пенсионера нашли мертвым с признаками переохлаждения

Сегодня, 26 января, в селе Николаевке Кармаскалинского района Башкирии обнаружили мертвым 73-летнего местного жителя. Об этом сообщили в Госкомитете республики по чрезвычайным ситуациям.

Утром пожилой мужчина вышел из дома в неизвестном направлении. О пропаже пенсионера заявил его сын.

Спустя некоторое время дедушку нашли погибшим. Предполагаемой причиной его смерти стало переохлаждение.

Сейчас в обстоятельствах случившегося разбираются сотрудники правоохранительных органов.

0